Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), meldt RTL Nieuws woensdagmiddag.

De voormalige minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter volgt daarmee Tjibbe Joustra op. Joustra's termijn als voorzitter verloopt binnenkort. De OVV is een zelfstandige organisatie die onder meer rampen en grote incidenten onderzoekt.

Een woordvoerder van de OVV kan de aanstelling van Dijsselbloem niet bevestigen. "De ministerraad gaat over deze benoeming", aldus de woordvoerder. Het is niet bekend wanneer de ministers zich buigen over deze aanstelling.

Dijsselbloem was jarenlang Tweede Kamerlid namens de PvdA. In het kabinet-Rutte II werd hij minister. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep.

Bij de verkiezingen in 2017 werd hij opnieuw gekozen tot Kamerlid. Ondanks ruim 52.000 voorkeursstemmen keerde hij niet terug in de Kamer. "Ik verlaat daarmee de Nederlandse politiek en dat valt me zwaar", zei Dijsselbloem destijds.

Joustra is sinds 2011 voorzitter van de OVV. Hij gaf onder meer leiding aan het onderzoek naar de crash van MH17. Het vliegtuig werd in de zomer van 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten.