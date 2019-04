De overheid is te laat begonnen met de opbouw van goede ambulante zorg, terwijl het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg wel in hoog tempo werd afgebouwd. Hierdoor zijn vermoedelijk meer mensen die geestelijke zorg nodig hebben op straat beland, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in het programma De publieke tribune dat zondagmiddag op NPO2 wordt uitgezonden.

"Als je bedden gaat afbouwen dan kun je heel trots zeggen: we hebben 30 procent bedden afgebouwd" , zegt Blokhuis in de uitzending.

"Maar de mensen die voorheen in instellingen zaten en nu weer in eigen woonomgeving wonen, die blijven hun hulpvraag behouden."

De ambulante zorg voor deze mensen is te laat gerealiseerd, erkent de bewindsman. "Ja, daar zijn we, en daar moeten we ook eens eerlijk over zijn, in Nederland gewoon vijf jaar te laat mee."

Geen harde afspraken over opvang psychische patiënten

In 2012 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de afbouw van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg. Tussen 2008 en 2020 moest 30 procent van de bedden zijn afgebouwd.

Waar echter geen harde afspraken over werden gemaakt, was de opbouw van de ambulante zorg, oftewel de zorg aan huis voor de groep die hierdoor weer thuis moest gaan wonen. Voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening was er op dat moment dus geen goed extramuraal alternatief.

'Aantal meldingen verwarde personen vermoedelijk toegenomen'

Ook valt het volgens Blokhuis niet uit te sluiten dat daardoor het aantal meldingen over verwarde personen is toegenomen.

"Ik kan me voorstellen dat de afbouw van bedden in de geestelijke gezondheidszorg en het ontbreken aan goede ambulante hulpvoorzieningen bij mensen in de straat ertoe kan leiden dat er meer mensen op straat zijn die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben", zegt hij in de uitzending van De publieke tribune.

Politie krijgt jaarlijks 90.000 meldingen van verwarde mensen

Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 90.000 meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden. "Er zijn echter ook andere verklaringen denkbaar, zoals het beter registreren van meldingen", aldus de staatssecretaris.

