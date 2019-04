VVD-Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler heeft een zaak aangespannen tegen het zakenblad Quote. Het blad moet zich voor de rechter verantwoorden voor de publicatie dat er voor ruim 900.000 euro beslag is gelegd op een van haar bedrijven.

"Zij vindt dat het beslag eraf was gegaan, maar dat was op de dag van de publicatie", zegt de auteur van de publicaties, onderzoeksjournalist Kim van Keken tegenover NU.nl.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck: "Het gebeurt vaker dat we ons moeten verantwoorden voor de rechter, maar meestal zijn het ondernemers die zich ergens over beklagen."

Dat het nu gaat om een actief politica heeft hem wel verbaasd. "Ik ben verrast dat ze de zaak heeft doorgezet. Ik vind het opvallend dat ze eerder de suggestie heeft gewekt dat er sprake is van complot, een politieke campagne tegen de VVD. Maar wij pakken iedereen aan", aldus Schimmelpenninck. "Wij hebben ons werk netjes gedaan. Haar zaak is zwak."

'Heftig dat politici deze weg kiezen'

Het zakenblad bracht aan het licht dat Duthler in de Eerste Kamer meerdere malen het woord voerde over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Eerder bleek uit onderzoek van Follow the Money dat Duthler als senator instemde met een wet met daarin adviezen van haar eigen bedrijf.

De publicatie waar het donderdag bij de rechter om draait, gaat over de beslaglegging.

Ook Van Keken maakt zich weinig zorgen over de rechtszaak. "We hebben veel mensen gesproken en zijn niet over een nacht ijs gegaan. Dit is maanden onderzoekswerk", aldus de journalist.

Wel vindt ze het opmerkelijk dat de politica zich wendt tot de rechter. "Het is heftig dat politici deze weg kiezen. Je kan ook naar de Raad voor de Journalistiek", zegt Van Keken die in 2017 werd uitgeroepen tot Journalist van het Jaar na publicaties over oud-VVD-voorzitter Henri Keizer.

'Kritisch op anderen, dan ook kritisch op jezelf'

De VVD kondigde in maart aan te onderzoeken of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling bij de senator die sinds 2007 namens de VVD in de Eerste Kamer zit. Ook distantieerde de partij zich van de insinuatie dat er sprake zou zijn van een politieke campagne tegen de VVD.

Van Keken is blij met die reactie, maar blijft de zaak sceptisch volgen. "Het is een beetje cynisch: Duthler is nog steeds VVD-senator en ondertussen bekritiseert de partij bijvoorbeeld DENK die zij een gevaar voor de democratie noemen. Als je kritisch bent op andere partijen, moet je dat ook op jezelf zijn", aldus Van Keken.

Duthler is niet ingegaan op het verzoeken van NU.nl voor een reactie. Eerder liet zij weten zich niet te bemoeien met het bedrijf van haar echtgenoot