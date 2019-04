Een open brief waarin stelling wordt genomen tegen de uitspraken van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet over universiteiten, is inmiddels door duizend academici ondertekend.

Baudet stelde in zijn toespraak na zijn overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen dat "we worden kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen en worden ondermijnd door onze universiteiten, door onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen."

Daarop begon een groep academici te werken aan een brief waarin de zorgen over deze stellingname worden gedeeld. Sinds publicatie op vrijdag hebben inmiddels duizend academici hun naam onder de brief gezet.

Baudet creëert volgens de ondertekenaars een samenzweerderige sfeer waarin wetenschappers als vijand van de bevolking worden geportretteerd

Volgens de initiatiefnemers hebben onder anderen ruim tweehonderd hoogleraren uit alle mogelijke vakgebieden en academici van alle universiteiten van Nederland de brief ondertekend.

Ondertekenaars laken meldpunt

In de brief wordt ook het zogenoemde 'meldpunt voor indoctrinatie in het onderwijs' genoemd, dat onlangs door het FVD is geïntroduceerd. De partij roept leerlingen en studenten op om het te melden als een leraar studenten "indoctrineert met zijn of haar favoriete politieke standpunten".

De ondertekenaars noemen het meldpunt een poging om Baudets retoriek in de praktijk te brengen. "Het lijkt de FVD eerder te gaan om het selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit", aldus de academici.

"We vinden het belangrijk dat je een reactie geeft als een politicus dergelijke uitspraken doet", licht mediawetenschapper Dan Hassler-Forest namens de academici toe. "We willen ons geluid laten horen. Dat belang vinden wij groter dan dat je extra aandacht aan zijn uitspraken geeft."

'We willen mensen aan het denken zetten'

Volgens Hassler-Forest gaat het er vooral om dat de academici stelling nemen. "Je voelt je als wetenschapper kwetsbaar als een prominente politicus zich zo uitspreekt. Met deze brief maken we duidelijk dat je niet alleen staat en dat de zorg breed gedragen wordt."

"Het is ook een manier om je te voegen bij een maatschappelijk debat over de manier waarop politiek wordt bedreven. Je creëert zo dialoog en dat is alleen maar gezond in een democratie. We willen mensen aan het denken zetten en mensen zijn uiteindelijk verstandig genoeg om hun eigen ideeën te vormen."

De ondertekenaars roepen de colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich achter de brief te scharen.

Hassler-Forest benadrukt dat het niet om een "links initiatief" gaat. "We hebben een ontzettend grote diversiteit aan politieke en ideologische opvattingen op universiteiten", zegt hij. "Wij vinden het rot als mensen studenten oproepen om hun leraren te rapporteren. Dan krijg je het gevoel dat je in de gaten wordt gehouden door een politiek spelletje in plaats van dat je gewoon voor de klas staat."