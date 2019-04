Veel partijen reageerden vorige week woensdag al op de zaak-Anne Faber, de dag dat de zeer kritische rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werden gepubliceerd.



"Dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelfs moeten - worden, maakt het verlies onverteerbaar", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Volgens de VVD "wordt pijnlijk duidelijk dat de balans in onze strafrechtketen veel te ver is doorgeslagen naar zorg voor de crimineel in plaats van veiligheid van de samenleving".



Maarten Groothuizen van D66: "Je trekt wit weg als je de rapporten leest. Het roept veel vragen op over de manier waarop forensische zorg is ingericht en of het toezicht vanuit het ministerie voldoende is."



SP'er Michiel van Nispen vraagt zich af in hoeverre de bezuinigingen in de publieke sector hebben bijgedragen aan deze tragedie, terwijl PVV-leider Geert Wilders het over een "beschamend falen" van de overheid had.