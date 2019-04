Theo Hiddema (Forum voor Democratie) uit in detail hoe P. in 2010 twee meisjes heeft verkracht. Dat gaat voor de VVD en de Partij voor de Dieren te ver. De nabestaanden van Anne Faber, die door P. is gedood, zitten namelijk in de zaal.



De "gruwelijke details" behoren in de rechtbank, niet in het parlement, zegt Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD). Uiteindelijk grijpt ook Kamervoorzitter Khadija Arib in.



Hiddema wilde aantonen wat voor "een beest" P. is en dat de kliniek in Den Dolder dat ook had moeten weten, als ze daar het vonnis uit 2011 hadden gelezen.