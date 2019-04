Informateur Hans Smits die in Noord-Holland de coalitievorming verkent, is tot de conclusie gekomen dat het niet zal lukken om een coalitie te vormen waaraan Forum voor Democratie (FVD) deelneemt, meldt De Telegraaf.

De krant heeft een brief van de informateur in handen. De brief is gericht aan Johan Dessing, FVD-lijsttrekker in Noord-Holland.

"Ik heb geconcludeerd dat de kans op programmatische overeenstemming tussen FVD en de andere politieke partijen waarmee een coalitie zou kunnen worden gevormd, zeer gering, zo niet onmogelijk is", luidt de brief.

Volgens de informateur is het voornamelijk stukgelopen op het klimaatbeleid. "De standpunten hierover verschillen fundamenteel en kunnen, zo is mij uit de gesprekken gebleken, geen onderwerp van onderhandeling vormen tussen FVD en de andere politiek partijen", schrijft Smits.

"Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat het voor sommige partijen moeilijk bleek om, gezien uitspraken in het verleden en heden door de landelijke leiding van FVD, überhaupt te starten met programmatische besprekingen met FVD op basis van vertrouwen. Ook leeft bij een aantal partijen vragen over de stabiliteit van de nieuwe FVD-fractie."

'Coalitie tussen GroenLinks en VVD wel mogelijk'

Smits benadrukt dat het volgens hem geen zin heeft om verder onderzoek te doen naar een meerderheidscoalitie waar FVD deel van uitmaakt. Ook niet door toekomstige andere informateurs. "Met deze conclusie beschouw ik dan ook mijn taak als beëindigd."

De informateur laat weten dat hij wel succes ziet in een coalitie tussen VVD en GroenLinks. Deze partijen hebben hun eigen informateur aangesteld.