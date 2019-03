Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zegt donderdag dat hij maatregelen neemt na de vernietigende rapporten van de inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de zaak-Anne Faber. De vrijheden van 21 gedetineerden zijn in een eerste doorlichting al ingetrokken.

Het gaat hier om acht gedetineerden waarbij een "gestructureerde risicotaxatie ontbrak". Dit was ook het geval bij Michael P., is geconcludeerd in de rapporten die donderdag verschenen over de zaak.

Van dertien andere uitgeplaatste gedetineerden zijn vrijheden ingetrokken. De reden is dat zij nog niet in de "laatste fase van hun gevangenisstraf zaten". Zij hadden volgens Dekker dus nooit de vrijheden moeten krijgen. In totaal gaat het om de beperking van vrijheden van meer dan twintig gedetineerden.

Het zijn niet de enige maatregelen die genomen worden door Dekker. Zo zullen alle gedetineerden die worden uitgeplaatst (dit betekent de overgang van de gevangenis naar een kliniek) verplicht onder toezicht van de reclassering worden gesteld. Dit bevestigt ook Reclassering Nederland.

In de rapporten van de inspecties en de OVV werd al genoemd dat de reclassering onvoldoende betrokken werd bij de vrijheidsmaatregelen van P. Hij mocht zonder goed overleg al relatief snel zonder begeleiding naar buiten.

In januari 2017 kwam P. terecht bij FPA Utrecht, in september van dat jaar kwam hij Anne Faber tegen tijdens een rit op zijn scooter. Hij verkrachtte en doodde haar en kreeg hier vorig jaar 28 jaar cel en tbs voor opgelegd. De zaak loopt nog in hoger beroep.