Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet snapt niet dat er zo "hysterisch" wordt gereageerd op de overwinning van zijn partij in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Hij wilde niet ingaan op de bedreigingen aan zijn adres.

"Je kunt gewoon een kopje koffie met mij drinken. Ik sta altijd open voor een gesprek", zei Baudet dinsdag in het Tweede Kamergebouw.

Volgens hem zijn de voorstellen van Forum voor Democratie (FVD) "democratisch, rechtsstatelijk en altijd op inhoud". "Er is niet veel reden om zo hysterisch te doen", aldus Baudet.

Wel snapt hij dat mensen het oneens met hem zijn en vervolgens schrikken dat zo veel mensen zijn ideeën steunen. "Daar ben ik natuurlijk heel blij om. Er is iets aan het veranderen in het politieke landschap in Nederland."

De verkiezingsoverwinning van FVD van vorige week maakte nogal wat los. Zo was zondag tijdens de jaarlijkse antiracismedemonstratie in Amsterdam te zien en te horen hoe een vrouw Baudet met de dood bedreigde. Maandag werd een 21-jarige vrouw opgepakt zij is inmiddels weer vrij. Ze stelde de impact van haar uitspraken te hebben onderschat.

Zonder direct op de bedreigingen in te gaan, vindt Baudet dat je het eens of oneens met elkaar moet kunnen zijn. "Van gescheld zie ik de meerwaarde niet in."

FVD wil zich van 'constructieve kant kunnen laten zien'

Baudet herhaalde dat FVD in de provincies openstaat voor samenwerking. Zijn partij werd in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland de grootste partij, in zes andere (Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) werd FVD de tweede partij.

Baudet: "Ik denk en hoop dat we ons de komende weken van onze constructieve kant kunnen laten zien. Dat we niet alleen heel veel kritiek hebben op hoe het de afgelopen jaren gegaan is, maar dat we ook bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen."

FVD heeft vooralsnog stevige eisen gekoppeld aan samenwerking op landelijk niveau. Zo moet de klimaatwet van tafel, net als het VN-migratiepact, waarmee het kabinet al heeft ingestemd. Ook moet het referendum opnieuw worden ingevoerd en moeten alle verantwoordelijke bewindspersonen aftreden.

Baudet wil in zo veel mogelijk provincies besturen

Op provinciaal niveau wil Baudet "zo veel mogelijk" meebesturen. "We staan in alle provincies open om verantwoordelijkheid te nemen, maar we hebben op een aantal punten een andere visie dan gevestigde partijen."

Veel provinciale partijen hadden juist kritiek op het wegblijven van lokale FVD'ers bij verkiezingsdebatten en op de schamele informatie over de provinciale standpunten van de partij.