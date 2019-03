Partijleiders Lodewijk Asscher (PvdA) en Sybrand Buma (CDA) zijn de volgenden. Zij debatteren over de belastingverlaging voor bedrijven die beter geïnvesteerd had moeten worden in de publieke sector.



Asscher is het daarmee eens, de belastingen zijn al laag genoeg, vindt hij. Buma werpt tegen dat de publieke sector juist wordt betaald door bedrijven die belasting af dragen. Bovendien investeert dit kabinet meer in de publieke sector dan de PvdA had opgeschreven in zijn verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.



Asscher zegt dat het vorige kabinet, waarin hij vicepremier was, een begrotingsoverschot van 4 miljard euro heeft achtergelaten. Dat had beter naar de zorg en het onderwijs kunnen gaan, aldus de PvdA'er.