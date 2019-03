Alle debatten zitten erop en daarmee is het slotdebat ten einde.De debatten leverden weinig nieuwe inzichten, mede vanwege het feit dat de partijen zelf de stellingen mochten aandragen.Er was even sprake van een valse start toen alle dertien partijleiders iets over de aanslag in Utrecht mochten zeggen. Baudet en Wilders wezen met een beschuldigende vinger naar het immigratiebeleid van de VVD en het CDA, omdat de hoofdverdachte Gökmen T. een man van Turkse komaf is. Het was alleen niet de bedoeling om met verwijten te komen of een debat te starten. Andere partijen namen dit de PVV en FvD kwalijk.Een opmerkelijk moment vond plaats toen VVD-leider Mark Rutte een korte black-out in een debat tegenover Lodewijk Asscher (PvdA) en zijn assistent, Caroline Hermans, om hulp vroeg. Het voorval werd uiteindelijk door Asscher hoffelijk opgelost. Na het debat ging Rutte lachend met Hermans op deDe coalitiepartijen riepen de oppositie op tot samenwerking. Dat was uit nood geboren, want de partijen verliezen volgens de peilingen hun meerderheid in de Eerste Kamer. GroenLinks en PvdA hadden hier wel oren naar en benadrukten eveneens het belang van samenwerking.Daarmee sluiten wij ons liveblog en wensen je een fijne nacht!