De VVD stelt een integriteitsonderzoek in naar haar senator Anne-Wil Duthler. Dat meldt de partij zaterdag na publicaties van Follow the Money en Quote over mogelijke belangenverstrengeling van de VVD-politicus.

Quote maakte vorige maand melding van de betrokkenheid van Duthler bij diverse ICT-bedrijven van haar man. Zij zou volgens Follow the Money in de Eerste Kamer gepleit hebben voor voorstellen en ideeën waar deze bedrijven profijt van hebben.

Quote meldde vrijdag dat een schuldeiser voor ruim 9 ton beslag heeft gelegd op een van die bedrijven.

Dit laatste nieuws is volgens Nieuwsuur voor de VVD reden om toch een onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling in te stellen. Eerder wilde de partij niet reageren op publicaties rond Duthler en de bedrijven van haar man.

De integriteitscommissie van de VVD doet het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door de integriteitscommissie van de liberalen. Duthler zelf ontkent de aantijgingen. Zij stelt in een verklaring "het opmerkelijk te vinden dat het artikel van Quote wordt gepubliceerd vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten".

De VVD heeft zaterdag aan NU.nl laten weten dat de partij afstand neemt van de verklaring van Duthler en dat ze een voorvechter is van persvrijheid.

Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond. Duthler zit twaalf jaar in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Er is veel discussie over belangenverstrengeling in de senaat

Er is al langer discussie over de verschillende bijbaantjes van senatoren en het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling die deze regelmatig opleveren.

De VVD is al zeven jaar op rij de partij met de meeste integriteitsschandalen in Nederland.