SP-leider Lilian Marijnissen is sceptisch over de kabinetsbelofte van een lagere energierekening.

Had Rutte niet eerder toezeggingen gedaan die hij later niet kon nakomen? Marijnissen herinnert de premier maar weer eens dat hij de kiezer 1.000 euro had beloofd die er nooit is gekomen.



De SP is overigens wel mede-ondertekenaar van de klimaatwet, waarin de klimaatdoelen zijn opgesteld. Voor Marijnissen is het vooral belangrijk dat burgers worden ontzien met de klimaatmaatregelen.



Het is verder opvallend dat geen enkele partij de SP interrumpeert.