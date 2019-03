Asscher vraagt naar de opbrengsten van de toekomstige CO2-heffing, in de kabinetsbrief aan de Kamer staat dat die naar de industrie gaan. De premier verwijst naar de uitwerking van de plannen die eind april wordt verwacht.



Ook wil de PvdA'er opheldering over mogelijke memo's die al dan niet ten grondslag lagen over de verlaging van de energierekening. "Daar zeggen we helemaal niets over", zegt Rutte. Het kabinet, een de premier in het bijzonder, heeft geen goede ervaringen met het prijsgeven van memo's in de debatten over de totstandkoming van de afschaffing van de dividendbelasting.



Naast het feit dat de memo's het kabinet in verlegenheid bracht, is Rutte ook principieel tegen het openbaar maken van documenten over vertrouwelijke gesprekken tussen politici en ambtenaren.