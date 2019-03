Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met de oproep van D66 en ChristenUnie om het aantal vluchten vanaf de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet verder te laten groeien. De VVD vindt het echter voorbarig om hier uitspraken over te doen, meldt de NOS dinsdag.

Zowel Rotterdam The Hague Airport als Eindhoven Airport wil verder groeien, maar D66 en ChristenUnie bepleiten dat dat geen goed idee is, omdat de omwonenden nu al te kampen hebben met veel overlast.

"Wij willen voorlopig een time-out", stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dat "de groeiplannen in de ijskast moeten". Hij voegt daaraan toe dat de omwonenden van de twee luchthavens centraal moeten staan.

Over een paar jaar kan dan gekeken worden of verdere groei mogelijk is. Daarvoor moet eerst in kaart worden gebracht of de luchtvaart rond Eindhoven en Rotterdam schoner en stiller kan.

Steun van CDA, VVD vindt pleidooi voorbarig

Het CDA steunt de oproep van D66 en ChristenUnie. Ook oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP zijn het ermee eens.

Coalitiepartner VVD vindt het pleidooi echter voorbarig, omdat er nog geen concrete groeiplannen zijn aangekondigd.

Luchthavens Eindhoven en Rotterdam willen graag uitbreiden

Eindhoven Airport wil zelf uiteindelijk graag naar 73.000 vliegbewegingen groeien .

Hoewel de luchthaven nu nog mag groeien naar 43.000, heeft Eindhoven Airport er zelf voor gekozen dat dit jaar te beperken tot ongeveer 41.000. In 2020 loopt de luchthaven tegen de grens van 43.000 vluchten aan.

Ook Rotterdam The Hague Airport wil graag uitbreiden, hoewel niet duidelijk is hoeveel vluchten er daar bij zouden moeten komen.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zou hier pas een besluit over willen nemen als de herverdeling van het Nederlandse luchtruim bekend is. Die zou in 2023 rond moeten zijn.

Over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt nog steeds gepraat

Intussen wordt er ook nog steeds gepraat over de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Die luchthaven moet vanaf 2020 Schiphol gaan ontlasten, door vakantievluchten over te nemen.

Er is echter veel verzet tegen de opening van Lelystad Airport. Inwoners van aangrenzende provincies vrezen geluidsoverlast.