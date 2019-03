Het oordeel van de Nationale Ombudsman over de behandeling door Nederland van coffeeshophouder Johan van Laarhoven is "stevig", vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Maar hij wil niet beloven dat hij Van Laarhoven uit zijn Thaise cel naar Nederland haalt, zoals onder andere regeringspartij D66 eist.

De ombudsman concludeert dat Van Laarhoven en zijn Thaise vrouw in Thailand voor jaren de cel indraaiden door nalatigheid van Nederlandse instanties.

Grapperhaus neemt het oordeel "zeker serieus" en wil daarover "snel" met de ombudsman in gesprek. Maar hij zwijgt verder over de zaak tot het daarvan is gekomen.

D66 wil dat Grapperhaus in actie komt en zelf contact opneemt met de Thaise autoriteiten. Zo moet hij gedaan krijgen dat zij Van Laarhoven en zijn vrouw naar Nederland laten gaan, vindt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

Tot dusver hield de minister vol dat hij de coffeeshopbaas niet kan helpen. Diens rechtszaak in Thailand loopt nog, en Nederland mengt zich daar volgens hem nooit in.

OM kan Thailand om uitlevering vragen

Het Openbaar Ministerie (OM) kan Thailand wel vragen Van Laarhoven uit te leveren zodat hij ook in Nederland terecht kan staan. Maar dat weigert het OM tot op heden. Grapperhaus kan justitie een zogeheten aanwijzing geven om dat alsnog te doen, maar wilde daar tot nog toe niet aan.

Bergkamp noemt het "in- en intriest dat de Nationale ombudsman er aan te pas moest komen" om duidelijk te maken dat Nederland "ontluisterend" heeft gehandeld. Ze wil dat Grapperhaus in de Kamer komt uitleggen over zijn plannen.

V an Laarhoven was baas van coffeeshopketen

Van Laarhoven was tot 2011 mede-eigenaar van een Nederlandse coffeeshopketen. Het OM verdenkt de vier shops ervan in die tijd te grote voorraden softdrugs te hebben gehad. De man wordt ook verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De Nederlander werd in 2014 samen met zijn vrouw opgepakt, nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) meerdere malen contact had met de Thaise autoriteiten over rechtshulpverzoek, waar door de Thai niet naar werd gehandeld.

Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot 75 celstraf, waarvan effectief twintig jaar, voor witwassen van geld dat hij verdiende met de verkoop van softdrugs in Nederland. Zijn vrouw kreeg een effectieve celstraf van zeven jaar en vier maanden.

Het OM stelt dat zij niet hadden kunnen voorzien dat Van Laarhoven en zijn vrouw zouden worden aangehouden door de Thaise autoriteiten. De ombudsman noemt dit "ongeloofwaardig".