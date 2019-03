Premier Mark Rutte voorziet geen grote problemen als deze coalitie straks na de verkiezingen de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. "Als we geen meerderheid hebben, wordt het meer koffie drinken en meer bellen", zei de premier vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

De trends in de peilingen wijzen erop dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie straks de meerderheid van één zetel verliezen. Als de coalitie en het kabinet daarna wetsvoorstellen door beide Kamers willen krijgen, moeten zij zich wenden tot de oppositie.

Rutte: "We leven in een land waarin we altijd wel tot meerderheden komen."

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart. De Statenleden kiezen vervolgens op 27 mei de Eerste Kamer.

Rutte heeft ervaring met minderheid senaat

Rutte wijst erop dat hij op dit punt ervaring heeft opgedaan in zijn vorige kabinet met de PvdA. Bij het aantreden van die regeerperiode hadden beide partijen in de senaat dertig zetels; acht te weinig voor een minimale meerderheid. Bij de verkiezingen daarna in 2015 werden dat er zelfs 21.

"Alle begrotingen en relevante wetsvoorstellen zijn door de Eerste Kamer gekomen", aldus de premier.

Rutte maakt er meer een principieel punt van dat hij een breed draagvlak wil voor grote wetten op het gebied van de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de aanpak van de klimaatverandering. Die vraagstukken zijn volgens hem niet op te lossen in een enkele kabinetsperiode. "Die moeten tien tot dertig jaar lang mee."

Volgens Rutte is deze coalitie sinds zijn aantreden op zoek naar een brede samenwerking. "De deur van de Trêveszaal staat op een ruime kier", zei hij in de regeringsverklaring in 2017. Na een jaar bleek echter uit een rondgang langs enkele fractievoorzitters door NU.nl dat de oppositie geen uitgestoken hand had gezien van het kabinet.

Rutte riep de oppositiepartijen ook op om zich constructief op te stellen. De wereld is instabiel met de naderende Brexit, maar het Nederlandse politieke klimaat is dat niet. "Dat moeten we proberen zo voort te zetten."