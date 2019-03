Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen geld meer geven als de instelling doorgaat met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs.

Volgens Slob hinderde de middelbare school deze week het werk van de inspectie. Hij noemt dat "zeer ernstig en niet acceptabel". Als de school door blijft gaan met het hinderen van de inspecteurs, zal hij naar eigen zeggen "niet schromen de bekostiging stil te leggen", zei de bewindsman vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

In de praktijk betekent dit het einde van de Amsterdamse school. Slob had de school het liefst gesloten, maar dat is nu wettelijk niet mogelijk.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde burgemeester Femke Halsema donderdag dat medewerkers van de school contacten hebben gehad met een terroristische organisatie die onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010 zou zitten.

Slob werkt aan nieuwe wetgeving

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving die eerder ingrijpen in dit soort situaties mogelijk maakt. Basis- en middelbare scholen zijn nu al verplicht les te geven over thema's als democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, maar Slob vindt de invulling hiervan nu nog te vrijblijvend. Vorig jaar zomer werd daarom een wetsvoorstel ingediend om dit te verhelderen.

Er moet voortaan duidelijker worden omschreven hoe scholen dit precies willen invullen, en de Inspectie van het Onderwijs moet hier vervolgens strenger op toezien. Daarnaast werkt het ministerie aan strengere eisen voor toetreding van nieuwe scholen. Ook hier ziet Slob een te vrijblijvend regime, waardoor het voor de overheid lastig is om scholen bij voorbaat te verbieden.

Als de nieuwe regels er zijn, moeten onderwijsinstellingen duidelijker aantonen dat er ook daadwerkelijk voldoende animo voor hun nieuwe school is en dat er goed onderwijs wordt gegeven.

Problemen bij Amsterdamse school niet directe aanleiding

Deze wetgeving was al in gang gezet, de waarschuwingen over het Cornelius Haga Lyceum zijn dus niet de aanleiding. De problemen bij de islamitische school kennen echter een lange voorgeschiedenis, dus dit dossier heeft wel invloed gehad. "Je kunt het niet helemaal los zien van elkaar", laat een woordvoerder van Slob weten.

Het is overigens de vraag of deze school er met de nieuwe wet- en regelgeving niet was gekomen, want dat is een ingewikkelde juridische kwestie, maar de overheid had wel eerder kunnen ingrijpen.

Bestuursvoorzitter: 'Minister spreekt voor zijn beurt'

Volgens bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het Cornelius Haga Lyceum onder valt, spreekt Slob voor zijn beurt. "Wij hebben op de veertiende en de vijftiende afspraken met de inspectie. Ze komen dan langs, dat staat zwart op wit."

De inspectie kon nog niet bevestigen of er inderdaad afspraken op de genoemde data staan. De bestuursvoorzitter meldde vrijdagochtend dat de middelbare school dreigmails heeft ontvangen naar aanleiding van de waarschuwing van de NCTV.

'Geen acuut gevaar voor openbare orde'

Burgemeester Halsema heeft donderdag het bestuur van de middelbare school verzocht per direct op te stappen en de subsidies stopgezet tot gehoor is gegeven aan de eisen die de gemeente stelt.

In de brief die met de Amsterdamse gemeenteraad is gedeeld, staat dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde, maar dat de ouders die bezig zijn met de inschrijving van hun kinderen "moeten beschikken over relevante informatie".

Het bestuur van de school is donderdag ontboden op het stadhuis.