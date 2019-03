Ralf Krewinkel stapt op als burgemeester van Heerlen, zo heeft hij donderdagavond laten weten. Aanleiding is het uitlekken van zijn sollicitatie naar de burgemeesterspost in de buurgemeente Kerkrade.

In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering, omdat Krewinkel al een jaar ziek thuiszit en in die periode heeft gesolliciteerd.

Krewinkel stond tweede op de voordrachtslijst. De gemeenteraad van Kerkrade droeg woensdag de huidige burgemeester van Beesel, Petra Dassen, als nieuwe eerste burger voor.

Maar omdat de besloten voordrachtsvergadering via luidsprekers elders in het raadhuis kon worden gevolgd, lekte Krewinkels naam uit.

Krewinkel besloot daarop op te stappen: "Gelet op de ontstane situatie en politieke realiteit wil ik Heerlen niet belasten met verder gedoe."

De Limburgse gouverneur Theo Bovens zegt dat het uitlekken van de naam Krewinkel zal worden onderzocht.

Krewinkel: 'Ik betreur de commotie die is ontstaan'

"Ik betreur de commotie die is ontstaan rondom mijn persoon", stelt Krewinkel in zijn verklaring. "Het beeld dat is ontstaan dat ik stiekem solliciteerde, is voor mij onverteerbaar. Een sollicitatieprocedure is geheim en dat maakte het voor mij onmogelijk om de situatie te bespreken."

Krewinkel meldde zich een jaar geleden ziek om zijn ernstig zieke zoontje te kunnen bijstaan. Hij was van plan om op 1 april weer aan het werk te gaan.

In maart werd het voormalige SP-boegbeeld Emile Roemer waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij zou aanblijven totdat Krewinkel zou terugkeren.