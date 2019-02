Kamerlid en fractievoorzitter Farid Azarkan van DENK wordt niet vervolgd voor het plaatsen van een banner op internet die van de PVV afkomstig leek.

De advertentie, die korte tijd online stond, zag eruit alsof ze van de PVV afkomstig was en bevatte het bericht dat de partij Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 zou gaan "zuiveren". PVV-leider Geert Wilders deed aangifte van onder meer belediging.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat niet kan worden vastgesteld dat het online plaatsen van de banner in opdracht of met medeweten van Azarkan of DENK is gebeurd.

Wel staat vast dat de nepbanner door of met politieke partij DENK is ontwikkeld. Azarkan bekende dat de banner "in de creativiteit van de campagne" inderdaad in opdracht van hem is ontworpen. "Het enkel ontwerpen of ontwikkelen van een dergelijke banner is op zichzelf niet strafbaar", licht het OM toe.

Van de plannen over de nepnieuwscampagne werden heimelijk opnames gemaakt door het radioprogramma De Nieuws BV. DENK spande afgelopen zomer een rechtszaak aan om de geluidsopnames offline te halen, maar verloor deze zaak.

Partij zag af van nepadvertentie

De vervalste banner heeft in januari 2017 online gestaan om te testen of de advertentie zou worden toegestaan door reclameplatform Google AdWords (nu Google Ads). De banner haalde elfduizend views. Wie op de advertentie klikte, werd doorgeleid naar de website van de PVV.

DENK zag uiteindelijk af van deze manier van campagnevoeren tegen de PVV. De partijtop zou hebben besloten dat de nepadvertentie te ver zou gaan.