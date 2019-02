Schiphol zal na 2020 doorgroeien, ondanks protest van omwonenden en milieuorganisaties. Dat zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maandag in een interview met de Volkskrant.

Volgens Van Nieuwenhuizen is dat nodig omdat de luchthaven anders de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa verliest.

Het plafond van 500.000 vluchten per jaar, dat tot en met 2020 geldt , is nu al bereikt. Volgens Van Nieuwenhuizen is een groei van Schiphol daarom onafwendbaar.

De balans tussen de eisen van de luchtvaartsector en de protesterende bewoners wordt een puzzel, zegt de minister. "Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak. Dat kan gewoon niet."

De gesprekken tussen Schiphol, de omwonenden, overheden en milieuorganisaties klapten eind januari. Waar Schiphol door wil groeien naar jaarlijks 540.000 starts en landingen, willen de omwonenden niet meer dan 500.000 vluchten tot en met minimaal 2023.

Bewoners verrast door uitspraken van minister

Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol reageert in de krant verrast op de woorden van de minister. "Vorige week hebben we nog een gesprek gehad met de minister en nu kiest zij eigenlijk al partij."

Hij noemt haar uitspraken "erg voorbarig". Volgens Poelmans is er deze week nog een gesprek gepland over de luchtvaartnota. "Daarin is een van de vragen hoeveel luchtvaart er eigenlijk nodig is in Nederland."

Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie (CU), vindt de uitspraken ook voorbarig. Er is volgens hem "echt nog geen antwoord" op de "heel grote zorgen" van onder andere coalitiegenoten als de CU.

CDA-leider Sybrand Buma wil Van Nieuwenhuizens uitlatingen niet voorbarig noemen, maar wijst er wel op dat "we over die groei nog moeten gaan praten". Hij hamert op "zorgvuldigheid". D66-leider Rob Jetten doet de uitlatingen van de minister af als "campagnetaal".