Nederlandse militairen in Srebrenica zijn niet blootgesteld aan asbest, meldt het ministerie van Defensie woensdagmiddag. Woensdagochtend meldde EenVandaag dat een voormalige Dutchbat-soldaat aangifte tegen het ministerie gaat doen vanwege blootstelling aan giftige stoffen.

Volgens Defensie was in 1994 bekend dat er asbest aanwezig was in de batterij- en accufabriek naast het terrein waar de Dutchbat-militairen verbleven. "Om die reden was het personeel niet toegestaan dit gebouw te betreden", schrijft het ministerie.

Tijdens het verblijf van de militairen in voormalig Joegoslavië was er een overstroming waardoor water en modder via het gebouw op het terrein van de militairen terechtkwam. Destijds was personeel al bang dat daardoor asbest op het terrein van de militairen terecht was gekomen.

Daarom heeft Defensie destijds al metingen verricht, waaruit bleek dat militairen "geen onverantwoord risico voor de gezondheid" hebben gelopen, maar die resultaten werden niet gecommuniceerd. "Iets wat wel had moeten gebeuren", aldus het ministerie.