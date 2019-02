De provincie Gelderland gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning. De Gelderlander onthulde in januari dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer had gesolliciteerd.

De woordvoerder van de Gelderse Provinciale Staten heeft het voornemen woensdag bevestigd na berichtgeving door Omroep Gelderland. Lekken uit een vertrouwenscommissie is strafbaar.

Na eigen onderzoek was het beeld niet compleet en daarom doet de provincie aangifte. Iedereen die de informatie kon hebben, is gevraagd te verklaren of ze zich eventueel versproken konden hebben.

De fracties van de PVV en de SP wilden geen verklaring afgeven. Individuele Statenleden van die partij hebben dat toch gedaan.

Het feitenonderzoek van de provincie bevat geen aanwijzingen dat een lid van Provinciale Staten zich heeft versproken.

Roemer legde het uiteindelijk af tegen de Apeldoornse burgemeester John Berends.