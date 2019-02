Leerlingen op de basisschool moeten hun advies voor de middelbare school pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn, vinden de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Sinds 2014 krijgen scholieren in februari advies over het niveau dat zij volgens hun docent aankunnen. Ze maken echter pas in april of mei de eindtoets (voorheen de Cito-toets).

Volgens D66 wordt het geadviseerde schooladvies vervolgens niet altijd heroverwogen als een leerling beter scoort op de eindtoets dan verwacht werd. De huidige situatie zou nadelig zijn voor kinderen die geen mondige, hoogopgeleide ouders hebben.

"Onlogisch dat er zo'n tijd tussen het advies en de toets zit", zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema tegen NOS. Ook de ChristenUnie is het eens met D66. "Wij vinden het het belangrijkst dat het schooladvies van de leraar komt, die de beschikking heeft over alle informatie, inclusief de eindtoets", laat Kamerlid Eppo Bruins aan de omroep weten.

Er is nog geen duidelijkheid over het moment waarop de eindtoets in de toekomst gehouden moet worden.

