De partijen Forum voor Democratie (FVD) en DENK mogen in elke provincie meedoen aan de Statenverkiezingen op 20 maart. Ze hebben overal genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen.

In het hele land was er één partij die niet voldeed aan de voorwaarden. De Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) kregen niet genoeg ondersteuningsverklaringen in kieskring Rotterdam.

De partij heeft vier dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State, die daarna zes dagen de tijd heeft om een uitspraak te doen.

Naast FVD en DENK doen ook 50PLUS, de PVV, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren in alle twaalf de provincies mee.

De SGP staat in negen provincies op de stembiljetten. De partij ontbreekt in Noord-Holland, Groningen en Limburg. In Noord-Brabant willen ChristenUnie en SGP met een gezamenlijke kandidatenlijst meedoen.

Provinciale Statenverkiezingen in het kort Woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen, verkiezingen waar de statenleden van de twaalf provincies worden gekozen.

De nieuwe Statenleden kiezen vervolgens 27 mei de leden van de Eerste Kamer. De Statenverkiezingen worden daarom ook wel de getrapte senaatsverkiezingen genoemd.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn dan ook van cruciaal belang voor het kabinet-Rutte III. Verliest de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU de minimale meerderheid die zij nu in de senaat heeft, dan zal er op zoek moeten worden gegaan naar steun bij de oppositie. Lukt dat niet, dan volgen waarschijnlijk nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

NIDA doet mee in Noord- en Zuid-Holland

De islamitische partij NIDA doet in Noord-Holland en Zuid-Holland mee aan de verkiezingen. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant kunnen de inwoners stemmen op de hervormingsbeweging Code Oranje. Inwoners van Gelderland, Flevoland en kieskring Dordrecht kunnen mogelijk stemmen op Jezus Leeft.

Aan de verkiezingen doen ook kleinere politieke partijen mee. In Flevoland heeft de partij OPA, een afsplitsing van 50PLUS, zich aangediend.

Ook in Drenthe (Senioren Belang), Noord-Holland (Ouderenpartij Noord-Holland) en Noord-Brabant (Ouderen Appèl - Hart voor Brabant en Senioren Brabant) proberen partijen voor ouderen in de Provinciale Staten te komen.

Sommige partijen richten zich alleen op de provincie

Inwoners van Gelderland, Flevoland en kieskring Dordrecht kunnen stemmen op Jezus Leeft. Verder zijn er enkele partijen die zich richten op de provincie zelf, zoals de Partij voor het Noorden in Groningen, de Fryske Nasjonale Partij in Friesland en de Partij voor Zeeland.

In Limburg ontbreekt de Volkspartij Limburg van de omstreden ex-VVD'er Jos van Rey. Hij had al aangekondigd dat de partij niet zou meedoen. Van Rey was de afgelopen jaren het enige Statenlid van de partij.

