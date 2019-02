De bemoeienis van voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof met het MH17-onderzoek heeft de onafhankelijkheid van het onderzoek niet aangetast. Dat zegt premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

Volgens de premier moet de invloed die Schoof heeft uitgeoefend op het onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de overheid na de MH17-ramp gezien worden als toelaatbare "hoor en wederhoor".

Wat de premier betreft staat de positie van Schoof, die nu de baas van de AIVD is, ook niet ter discussie. "Schoof heeft voldoende gezag om aan te blijven", aldus Rutte. "Hij heeft zijn strepen verdiend."

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vindt dat Schoof beter "iets meer afstand" had kunnen houden.

'Experts hebben de conclusies getrokken'

Rutte wijst erop dat de uitkomsten vaststaan en dat het de experts zijn die conclusies hebben getrokken.

Hij voegt daaraan toe dat het betreffende rapport het handelen van de overheid in de nasleep van de ramp onder de loep heeft genomen. Rutte benadrukte dat het niet gaat om het strafrechtelijk onderzoek of het onderzoek naar de toedracht van de ramp.

De premier heeft er altijd op gestaan dat de MH17-onderzoeken op geen enkele manier politiek beïnvloed mogen worden. Dat zou de Russen een reden geven om de onafhankelijkheid ervan in twijfel te trekken.

Of Schoof daadwerkelijk over de schreef is gegaan, wil Rutte nog niet zeggen. Hij verwijst naar Kamervragen over de kwestie die eerst beantwoord moeten worden. Het kabinet gaat bekijken in welke mate Schoof het onderzoek heeft geprobeerd te beïnvloeden.

Kamer is kritisch op rol Schoof

CDA, D66 en GroenLinks zijn kritisch op de oud-NCTV baas. Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt het "ongewenst" als zou blijken dat de uitkomsten zijn beïnvloed.

CDA’er Chris van Dam: "Met alle waardering voor de diensten, dit is niet hoe een evaluatieonderzoek in elkaar moet zitten." Bram van Ojik (GroenLinks) zegt dat dit soort onderzoeken onafhankelijk moet worden uitgevoerd. "Het is teleurstellend en pijnlijk dat de heer Schoof en de NCTV dit kennelijk niet hebben begrepen."

Kritisch rapport over handelen NCTV

Het onderzoek werd door Universiteit Twente uitgevoerd, onder toezicht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoekers keken naar de rol van de overheid na de ramp. De NCTV had daarin een grote rol. De organisatie was verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en het afstemmen met alle betrokken overheidsorganisaties.

Uit het kritische rapport bleek dat de NCTV te veel intern gericht was en te weinig focus op samenwerking had. Hierdoor ontstonden volgens de onderzoekers onnodige problemen, zoals het te laat krijgen van passagierslijsten.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten met een buk-raket. Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.