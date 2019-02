Rutte is, zoals altijd, optimistisch. "Behandelen we de industrie via de 'Asscher-route' of via de 'kabinetsroute'? Dan denk ik: weet je, we zouden er weleens uit kunnen komen."



"We lossen het in balans met elkaar op", aldus de premier. Hij wil uiteindelijk het klimaatprobleem niet doorschuiven naar de volgende generatie. "Het is wat dat betreft niet anders dan de staatsschuld."



In het beste geval kan de energietransitie "leuk" worden, zoals Asscher al zei, "maar kunnen we er ook nog geld aan verdienen."