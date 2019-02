Buma waarschuwde in de zomer al voor een "Fortuyn-revolte" als burgers de rekening van de energietransitie voorgeschoteld krijgen.



"Ik deed dat omdat mensen maar een warmtepomp moesten nemen om te verduurzamen", zegt de CDA'er daar nu in de Kamer over.



Ook wijst hij op maatregelen die volgens hem niet werken, zoals in de autobranche. "In de auto-industrie zijn er miljardensubsidies met weinig klimaatwinst", zegt Buma. Zijn fractie rekende uit dat daarmee 1 ton CO2-reductie 1.700 euro kost. De prijs in EU-verband is rond de 25 euro.