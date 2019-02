PVV-leider Geert Wilders had nooit verwacht dat ex-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren zich tot de islam zou bekeren.

"Alsof een vegetariër in een slachthuis gaat werken, zo ongeveer", zegt Wilders over de bekering van de politicus die de PVV vijf jaar geleden verliet. "Wat een verhaal, hè? Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor."

Als Van Klaveren nog bij de PVV was geweest, had hij wel meteen moeten vertrekken, maakte de partijleider duidelijk. Wilders is al jaren kritisch over de rol van de islam in Nederland.

De oud-PVV'er maakte maandag met een interview in het NRC Handelsblad aan het grote publiek bekend dat hij zich had bekeerd. Daarin gaf Van Klaveren aan dat hij van gedachten was veranderd toen hij werkte aan een anti-islamboek.

Van Klaveren, die van 2010 tot 2014 voor de PVV in de Tweede Kamer zat, was net als Wilders jarenlang kritisch over de islam. Hij heeft nu spijt van de opmerkingen die hij destijds heeft gemaakt.

"Het is niet iets waar ik vrolijk op terugkijk, maar ik kan er niets meer aan doen", vertelde Van Klaveren tegen de krant. Ook verklaarde hij nu pas de gevolgen van de vooroordelen over de islam te begrijpen.

