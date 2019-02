Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren is moslim geworden. Van Klaveren was jarenlang kritisch over de islam, maar is radicaal van gedachten veranderd, meldt hij in een interview met NRC Handelsblad.

Van Klaveren, die uit een protestants-christelijk nest komt, zat vanaf 2010 vier jaar lang voor de PVV in de Tweede Kamer. In 2014 brak hij met de partij van Geert Wilders, maar hij wilde zijn Kamerzetel niet opgeven.

Samen met oud-partijgenoot Louis Bontes probeerde hij een nieuwe rechts-populistische partij van de grond te krijgen. Met VoorNederland, zoals die partij ging heten, lukte het echter bij lange na niet om in 2017 opnieuw in de Kamer te komen.

Van Klaveren vertelt in het NRC Handelsblad dat hij daarna begon met het maken van een anti-islamboek. Tijdens zijn onderzoek veranderde zijn visie. In het boek worden nu bezwaren die niet-moslims tegen de islam hebben weerlegd.

Oud-politicus voelt zich verantwoordelijk voor vooroordelen

Pas sinds zijn bekering merkt de 39-jarige Van Klaveren dat hij heeft bijgedragen aan de vele negatieve vooroordelen over de islam. "Je kunt je niet voorstellen hoe die vooroordelen doorwerken, tot je er zelf mee te maken krijgt."

De oud-politicus zegt daar zelf verantwoordelijk voor te zijn geweest en betuigt dan ook spijt. "Het is niet iets waar ik vrolijk op terugkijk, maar ik kan er niets meer aan doen", vertelt hij tegen de krant.

Van Klaveren is niet de eerste oud-PVV'er die zich heeft bekeerd tot de islam; het Haagse raadslid Arnoud van Doorn ging hem voor.

