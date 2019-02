Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil het groeiende gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl terugdringen. De middelen (opioïden) zijn effectief, maar werken ook vaak verslavend. Hij heeft een groep artsen, apothekers en andere deskundigen opdracht gegeven om maatregelen te bedenken.

Bruins maakt zich zorgen vanwege de gezondheidsrisico's. Hij is daarom uit op betere voorlichting aan degenen die de zware pijnstillers voorschrijven en hoe gebruikers er verantwoord mee kunnen stoppen. Het aantal gebruikers is in tien jaar tijd explosief toegenomen.

In 2008 waren er 93.000 gebruikers van oxycodon, in 2018 waren dat er 485.000. Het aantal mensen dat fentanyl nam, steeg in die periode van 65.000 naar 111.000. Ook gingen veel meer patiënten morfine en de verwante pijnstiller buprenorfine slikken.

Dat het aantal gebruikers zo hard stijgt, komt door onder meer de vergrijzing en het gebruik van herhaalrecepten. Ook zouden artsen de middelen te makkelijk voorschrijven zonder stil te staan bij de bijwerkingen.

Bruins: 'We moeten alert zijn'

De minister wil een verdere stijging van het problematische gebruik proberen af te remmen. Er is sprake van problematisch gebruik bij langdurig en onbegeleid gebruik.

Afbouw van het gebruik zonder passende begeleiding is volgens Bruins niet eenvoudig. In het ergste geval leidt langdurig gebruik tot een vergiftiging, waar de laatste jaren steeds meer mensen voor in het ziekenhuis worden opgenomen.

"Op dit moment is er volgens deskundigen geen sprake van een maatschappelijk probleem, maar er zijn wel zorgen voor de toekomst als we niet alert zijn en een verdere stijging van het problematisch gebruik van zware pijnstillers niet wordt afgeremd."

"Opioïden, in het bijzonder oxycodon, hebben bij langdurig gebruik een hoog verslavingsrisico", benadrukt Bruins verder. Hierbij verwijst hij naar de Verenigde Staten, waar ongeveer 2,5 miljoen mensen verslaafd zijn aan deze middelen.

