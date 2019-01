Fractieleider Klaas Dijkhoff zal volgende week namens de VVD alsnog het woord voeren tijdens het debat over het conceptklimaatakkoord. Oppositieleden hadden daar donderdag op aangedrongen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vroeg om het debat, mede namens Dijkhoff.

Het debat stond eigenlijk voor afgelopen woensdag op de agenda, maar de oppositieleden wilden niet verdergaan zonder de fractievoorzitter van de VVD.

In plaats van Dijkhoff stond VVD-klimaatwoordvoerder Dilan Yesilgoz op de sprekerslijst. Omdat Dijkhoff zich in de media juist zeer kritisch had uitgelaten over de gepresenteerde klimaatplannen, wilde de oppositie dat hij ook tekst en uitleg zou komen geven in het parlement.

Asscher noemde het "laf" dat de VVD'er niet aanwezig was in de plenaire zaal van de Tweede Kamer en verweet hem te duiken voor het politieke debat.

CDA-leider Sybrand Buma zal ook aanwezig zijn, beloofde hij. Wel merkte hij net als ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op dat Asscher hem ook had kunnen bellen als hij zijn aanwezigheid zo op prijs had gesteld.

Ook D66-fractieleider Rob Jetten zal namens zijn partij het woord voeren, daarmee zijn alle fractieleiders van de coalitie aanwezig.

Dijkhoff nam openlijk afstand van klimaatakkoord

Dijkhoff zei twee weken terug onder andere tegen De Telegraaf dat het onlangs gepresenteerde conceptklimaatakkoord niet "zijn" akkoord is en noemde Jetten een "drammer" omdat hij liever vandaag dan morgen met het klimaatakkoord aan de slag gaat.

Overigens moest de VVD'er naderhand alsnog beloven dat hij nog steeds achter het klimaatdoel van het kabinet staat om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent te verminderen.

Yesilgoz was woensdag op haar beurt minstens zo verbolgen over de houding van de oppositie. Zij stond immers al ruime tijd op de sprekerslijst, dus dat hadden de verontwaardigde oppositieleden volgens haar gewoon kunnen weten.

Ze verweet haar collega's dan ook "politieke spelletjes" en vond het jammer dat er geen inhoudelijk debat over het conceptklimaatakkoord gevoerd kon worden.

Wanneer het debat volgende week wordt gehouden, is nog onbekend. Vrijdag wordt de Kameragenda gepubliceerd.

