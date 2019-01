Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman (83) overleden

Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed.

Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt.

Dolman werkte in de jaren 60 op de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Economische Zaken. In 1970 werd de in Empe (Gelderland) geboren PvdA'er Tweede Kamerlid. Negen jaar later volgde hij partijgenoot Anne Vondeling op als voorzitter van het parlement.

Bij de verkiezingen van 1981 kwam het CDA als grootste uit de bus, maar Dolman mocht blijven. Uiteindelijk claimde het CDA in 1989 het voorzitterschap en volgde Wim Deetman hem op.

De PvdA'er werd door de andere partijen geprezen voor zijn bekwaamheid. Hij stond bekend om zijn strenge maar rechtvaardige manier van leidinggeven in de Tweede Kamer. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij behoorlijk wat invloed gehad op de werkwijze in de Tweede Kamer. Zo werden bijvoorbeeld onder zijn leiding vergaderingen van Kamercommissies openbaar.

Dolman ging naar Raad van State

In 1990 vertrok Dolman naar de Raad van State. Hij bemoeide zich nauwelijks nog met de landelijke politiek. Twee keer deed 'Den Haag' nog een beroep op zijn deskundigheid. In 1998 vroeg minister van Justitie Winnie Sorgdrager aan Dolman een onderzoek te doen naar de crisis bij politie en justitie, naar aanleiding van de rellen in de Groningse Oosterparkwijk.

In datzelfde jaar deed ook minister Els Borst van Volksgezondheid een beroep op hem voor de verdeling van de laatste miljoenen euro's aan nazi-goud die Nederland kreeg van de internationale Tripartite Goud Commissie.