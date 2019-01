Opnieuw is de VVD de partij met de meeste integriteitsschandalen. De partij van premier Mark Rutte voert voor de zevende jaar op rij de Politieke Integritetitsindex aan, een overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar.

Met in totaal twaalf schandalen levert de VVD niet alleen de meeste schandalen, maar ook de ernstigste, zo schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit.

Er wordt verwezen naar het opstappen van VVD-minister Halbe Zijlstra wiens positie onhoudbaar werd nadat bekend werd dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

VVD-Kamerlid Han ten Broeke zegde afgelopen zomer zijn zetel op wegens een "ongelijkwaardige relatie" met een voormalig VVD-medewerker.

Ook de misstappen van lokale VVD'ers zijn meegeteld. In het afgelopen jaar vertrok VVD-burgemeester van Oosterwijk Stefan Huisman vanwege dronkenschap tijdens zijn piketdienst en "grensoverschrijdend gedrag" tijdens een personeelsborrel.

Sinds 2008 zijn er 29 VVD’ers in aanraking gekomen met het strafrecht. In 2018 stond de teller op drie zaken, waaronder die van VVD’er Mitchell van der Koelen, vanwege hacken en het verspreiden van porno.

Screening PVV laat te wensen over

De PVV staat op de tweede plek in de index. De partij van Geert Wilders had te kampen met zes schandalen. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met de gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat de PVV geen ledenpartij is. Daardoor heeft de PVV moeite met het screenen en vinden van de juiste mensen.

Verwezen wordt naar Géza Hegedüs, de PVV-lijsttrekker in Rotterdam, die al na een dag geen lijsttrekker meer was, nadat bekend werd dat hij racistische en antisemitische uitlatingen had gedaan.

Ook de zaak van PVV-fractievoorzitter Tom Kuilder in Emmen komt voor in de index. Kuilder werd uit de fractie gezet na tweets over het neonazistische Stormfront.

Ook affaires binnen andere partijen

Affaires van andere partijen die de Integritetisindex hebben gehaald zijn de affaire rond PvdA-senaatsleider Marleen Barth, maar ook lokaal waar PvdA-wethouder Jeroen Brandes opstapte toen bekend werd dat hij seksueel getinte chatgesprekken had gevoerd met een zestienjarig meisje.

De Politieke Integriteits-Index wordt sinds 2013 elk jaar opgesteld door Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en Muel Kaptein, hoogleraar integriteit aan de Erasmus Universiteit.

Voorheen verschenen de resultaten in Vrij Nederland. Tegenwoordig helpt de Volkskrant met het onderzoek.