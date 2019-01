Giften van buiten de Europese Unie aan Nederlandse politieke partijen worden verboden. Bovendien moeten politieke partijen voortaan alle giften uit andere lidstaten openbaar maken.

Het kabinet wil met het beperken van buitenlandse financiering het risico van buitenlandse beïnvloeding op de Nederlandse politiek verkleinen.

Transparant zijn over waar je als politieke partij je geld vandaan krijgt is heel belangrijk, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Ze spreekt over het weerbaar houden van de democratie en het beschermen van vrije verkiezingen. "Tijdens bijvoorbeeld de verkiezingen in Italië en Frankrijk is buitenlandse inmenging geconstateerd. We moeten in Nederland hier niet naïef in zijn."

Partijen mogen nog wel giften ontvangen van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Voor de openbaarmaking van giften uit Nederland blijft de drempel van 4.500 euro per donateur per jaar gelden.