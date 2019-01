Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat kijken of voor het besturen van een stint in de toekomst een rijbewijs verplicht wordt.

"Dat valt te overwegen, net als een gebruikerscursus", zei Van Nieuwenhuizen dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over de stint.

In februari komt de bewindsvrouw met een nieuw, tijdelijk toelatingskader voor alle zogenoemde 'bijzondere bromfietsen', waar de stint ook onder valt. Een besluit over een verplicht rijbewijs wordt daar nog niet in opgenomen, omdat daar eventueel nieuwe wetgeving voor nodig is en dat tijd kost.

Over een maand wordt dus ook duidelijk onder welke voorwaarde de stint eventueel weer op de openbare weg mag worden toegelaten. De elektrische bolderkar werd door de minister in oktober verboden, nadat het voertuig betrokken was bij een tragisch ongeval in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Onderzoeksbureau TNO publiceerde in december een vernietigend rapport over de stint. Op alle zes de onderzochte onderdelen kreeg het voertuig een dikke onvoldoende.

Bij toelating wordt gekeken naar veiligheid en innovatie

Achteraf bleek dat naast de veiligheid ook het toezicht door het ministerie van Infrastructuur onvoldoende was voor de bijzondere bromfietsen. Bij de toelating op de weg was er vooral oog voor innovatie. "Het begon met een paar segways, tot zeventien bijzondere bromfietsen nu", zei SP-Kamerlid Cem Lacin.

Kamerleden van D66, CDA en VVD willen dat alle veiligheidseisen gewaarborgd moeten zijn, maar waarschuwen dat er ook ruimte voor innovatie moet blijven. "We moeten oppassen dat we niet doorslaan in overregulering", zei VVD'er Remco Dijkstra. Van Nieuwenhuizen gaat op zoek naar "een mooie balans".

OVV komt nog met aanbevelingen voor toelatingseisen

Definitieve toelatingseisen komen pas later, omdat daar meer tijd voor nodig is. Er moet gewacht worden op onder meer aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Omdat het voor ondernemers tot die tijd onduidelijk is welke eisen precies gelden, komt er een tijdelijke oplossing, al geeft dat de fabrikant van bijvoorbeeld de stint ook niet de gewenste zekerheid.

Het wordt dan ook duidelijk of het dragen van een helm verplicht wordt.

