Nu ook regeringspartij CDA een versoepeling van het kinderpardon wil, moeten er in Nederland voorlopig geen kinderen het land worden uitgezet, vindt de ChristenUnie.

"Drie van de vier partijen uit de coalitie zeggen nu dat het kinderpardon te streng is. We moeten dus snel om tafel om dit te bespreken", zegt Kamerlid Joël Voordewind maandag in dagblad Trouw.

Afgelopen zaterdag pleitten CDA en D66 ervoor dat het pardon ruimer wordt toegepast, zodat meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Maar staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) liet direct al weten vast te zullen houden aan de afspraken uit het regeerakkoord.

De ChristenUnie vindt echter dat Harbers nu een pas op de plaats moet maken. Ook omdat op dit moment een commissie onderzoek doet naar de problemen van het huidige asielsysteem.

Het kinderpardon in het kort Er is na langlopende asielzaken als Lili en Howick veel kritiek op het asielsysteem en het kinderpardon

Uit cijfers van het IND blijkt dat het grootste gedeelte van de aanrvagen voor een kinderpardon worden afgewezen

In 2016 kreeg van de 120 aanvragers slechts één kind een kinderpardon

Een van de grootste kritiekpunten is dat het gezin in kwestie vrijwillig moet meewerken aan het vertrek, wat ontmoedigend werkt

Uitzetting dreigt voor Armeens gezin met drie kinderen

Dit onderzoek is echter naar verwachting pas over ongeveer een half jaar klaar. "We moeten sneller duidelijkheid geven en kinderen niet nog een half jaar in onzekerheid laten", aldus Voordewind.

Ook kinderrechtenorganisatie Defence for Children pleit voor een "uitzetstop voor gewortelde kinderen", zo meldt de organisatie. Zeker nu maandag de uitzetting dreigt van de Armeense familie Grigoryan. Het gaat daarbij om kinderen van acht, vijf en drie jaar oud.

​Ook oppositiepartijen willen pas op de plaats

"Vandaag dreigt nog een gezin met drie kinderen uitgezet te worden ondanks dat ze hier al acht jaar zijn. Het is onbegrijpelijk dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer om het kinderpardon aan te passen, maar dat ondertussen wordt doorgegaan met het uitzetten van kinderen", aldus Martine Goeman van Defence for Children.

In dagblad AD roept Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) Harbers op om de "geplande uitzetting van de drie Armeense kinderen af te blazen". Eerder pleitten ook tientallen burgemeesters en de Kinderombudsman al voor een ruimer en toleranter kinderpardon.

