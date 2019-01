Wobine Buijs, de burgemeester van Oss, is door het vakblad Binnenlands Bestuur gekozen tot beste lokale bestuurder van het land. Ze maakte bij haar collega's diepe indruk met de manier waarop zij optrad na het ongeluk met de stint waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Collega-bestuurders roemen ook de consequente manier waarop Buijs optreedt tegen "ondermijnende criminaliteit".

De burgemeester van Oss bleef bij deze verkiezing de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb voor, die de titel in 2014 en 2015 won. De beste jonge bestuurder is de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen (28).

De burgemeester heeft een dubbel gevoel over de uitverkiezing. "Ik ben vereerd, maar ik had er in eerste instantie wel moeite mee. Niemand wil met een drama in de schijnwerpers staan. Ik heb deze rol alleen op deze manier kunnen pakken door de collega’s, de hulpverleners en alle anderen die vanaf het allereerste moment meegewerkt hebben", laat ze weten in een reactie.

Verkiezing voor tiende keer gehouden

Het vakblad Binnenlands Bestuur hield de verkiezing voor de tiende keer. Vanwege dat lustrum werd er ook een oeuvreprijs uitgereikt aan degene die de afgelopen tien jaar het vaakst hoog in de top tien stond. Die prijs ging naar Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland.

De prijzen zijn uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Helmondse theater Het Speelhuis.