Premier Mark Rutte hoeft vergaderverslagen van de ministerraad in de nasleep van de MH17-ramp niet openbaar te maken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een hoger beroep in een zaak tussen het ministerie van Algemene Zaken en RTL Nieuws.

De zaak tussen MH17 en het ministerie van Algemene Zaken loopt al jaren. Het gaat om verzoeken van RTL op basis van Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De nieuwsorganisatie wil inzage in de verslagen van drie ministerraden waarin werd gesproken over de MH17-ramp. Daarnaast heeft het verzoek ook betrekking tot een verslag van een onderhoud met onderzoekers van de Universiteit Twente. Daar werd de evaluatie van de crisisbeheersingsoperatie rond de ramp besproken.

"Aan informanten is vertrouwelijkheid toegezegd, zodat zij zonder terughoudendheid kunnen verklaren", oordeelt de Raad van State. "Het goed functioneren van het openbaar bestuur wordt geschaad als dat niet meer zou kunnen."

Volgens de Raad van State heeft Rutte in eerdere procedures veel documenten over de ramp verstrekt.

Het ministerie van Algemene Zaken weigerde eerder de documenten openbaar te maken, omdat dat de relatie van Nederland met andere landen zou kunnen schaden. Daarnaast zouden de stukken persoonlijke opvattingen van betrokkenen bevatten.

Rechter oordeelde in voordeel RTL

RTL Nieuws ging eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland en vervolgens werd het beroep van de nieuwsorganisatie gegrond verklaard in september 2017. Volgens de rechtbank moest de laatste zin van één van de verslagen van de ministerraad openbaar worden gemaakt en ook het gespreksverslag met de onderzoekers van de Universiteit Twente. Voor deze stukken is niet voldoende onderbouwd waarom ze geheim moeten blijven, oordeelde de rechtbank destijds.

RTL ging vervolgens in beroep omdat de uitspraak niet ver genoeg zou gaan. Ook het ministerie ging in beroep omdat het van mening is dat het de stukken niet openbaar hoeft te maken.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de eerdere gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp moeten worden vernietigd. Pieter Klein van RTL Nieuws noemt het besluit "ongelooflijk frustrerend".

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.