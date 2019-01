Premier Mark Rutte zou de relschoppers die tijdens de jaarwisseling voor overlast zorgen "het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan". Met name degenen die de hulpverleners lastig vielen, voegde hij toe tijdens zijn wekelijkse persconferentie.



Hij vindt het frustrerend dat de samenleving er niet in slaagt zo’n feestavond netjes te laten verlopen. Wat het kabinet had kunnen doen en wat er moet gebeuren om herhaling te voorkomen, weet Rutte nog niet. Daarover moet het kabinet nog overleggen.

Een landelijk vuurwerkverbod is wat Rutte betreft in ieder geval nog niet aan de orde, ondanks aandringen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, verschillende gemeenten, de politie en coalitiepartij de ChristenUnie.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zegt dat de uitspraken van Rutte de problemen niet oplossen. "Wat wel zou helpen, is als hij besluit tot een landelijk verbod van vuurwerk. Dat is een wens van de politie en ook van ons als bond. Maar dat doet Rutte niet. Dus het zijn slechts woorden, die bovendien over twee dagen alweer vergeten zijn. Geen daden", aldus Van de Kamp.

Net als Van de Kamp vindt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland dat meer moet worden gedaan om excessen tijdens de jaarwisseling uit te bannen.

"Naast vuurwerkslachtoffers zijn dit jaar opnieuw brandweercollega’s geconfronteerd met geweld of moesten zij in een grimmige sfeer en soms zelfs met ondersteuning van politie hun werk doen", aldus Wevers. "Wij hebben 15.000 mensen paraat staan en die moeten veilig kunnen werken."

Nashvilleverklaring

Rutte nam tijdens de persconferentie ook persoonlijk afstand van de Nashvilleverklaring, de orthodoxe protestantse tekst tegen (actieve) homoseksuelen en transgenders. Maar hij verwacht geen politieke gevolgen hoewel de SGP de verklaring wel onderschrijft.

"Bij mij liepen de rillingen over de rug toen ik die Nashvilleverklaring las. Echt verschrikkelijk", zei Rutte vrijdag tijdens de eerste wekelijkse persconferentie van dit jaar.

"Ik ben zelf gelovig en ook inwoner van dit land, maar dit is niet het soort Nederland waarin ik mij thuis voel."

Er is veel maatschappelijke en politieke ophef over het document, omdat het ferm afstand neemt van homoseksualiteit, transgenders en het homohuwelijk. Er wordt zelfs gesuggereerd dat homoseksuelen en transgenders te genezen zijn.

Mogelijk probleem met meerderheid

De verklaring is door honderden orthodoxe protestanten uit Nederland ondertekend, inclusief SGP-leider Kees van der Staaij. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit", liet Van der Staaij weten nadat er verontwaardigd werd gereageerd op het ondertekenen van de verklaring.

De politieke steun van de SGP kan voor dit kabinet belangrijk worden als de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de meerderheid in de Eerste Kamer verliest na de verkiezingen dit voorjaar. Maar volgens Rutte is dat "een Haags probleem". "Dit is een kwestie waar wij als samenleving iets van vinden", aldus de premier.