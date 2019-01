Don Bijl, de burgemeester van Purmerend, heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is tot dat besluit gekomen nadat zijn onvrede over het partijbeleid de laatste jaren is toegenomen, meldt regiopurmerend.nl.

De lokale website beschikt over de brief van Bijl waarin hij schrijft zijn lidmaatschap van de partij na vijftig jaar op te zeggen.

Toen Bijl lid werd van de VVD was het een "liberale partij waarbij de vrijheid van het individu voorop stond, maar waarbij de verantwoordelijkheid voor de minder sterke medemens nooit ontbrak", schrijft de burgemeester. "De VVD was altijd terughoudend om te veel taken bij de overheid neer te leggen, maar was principieel voor een rechtsstaat die de kwetsbaren beschermde en de weerbaren ruimte gaf."

De laatste jaren is dat beleid binnen de VVD veranderd, vindt Bijl. Hij schrijft dat de partij een inslag heeft gekregen die steeds "pragmatischer en, wat mij betreft, opportunistischer" is. "Het neoliberalisme met omarming van het marktdenken heeft de VVD niet onberoerd gelaten."

Volgens Bijl is de VVD niet als enige partij voor die verandering binnen de samenleving verantwoordelijk, maar de partij heeft daar volgens hem wel een "voortrekkersrol in gespeeld". De Purmerendse burgemeester schrijft dat "een visie op de samenleving tegenwoordig vrijwel geheel ontbreekt" en dat pragmatisme, marktwerking en individualisering de kernwoorden van tegenwoordig zijn.

Besluit was moeilijk voor Bijl

Bijl zegt het moeilijk te hebben gehad met zijn besluit omdat hij al zo lang lid is, maar dat hij zich door meerdere kwesties niet meer thuis voelt binnen de VVD. "Ik noem de plannen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ten aanzien van inwoners van probleemwijken en zijn voorstel om het demonstratierecht te beperken. In strijd met wet en grondwet."

Bijl besluit zijn brief met dat hij overweegt naar een andere partij over te stappen, met "maatschappijvisie waarin de zorg voor de ander inhoud heeft".

Partijvoorzitter Christianne van der Wal heeft Bijl na zijn opzegging meteen uitgenodigd voor een kopje koffie, laat de VVD weten. Maar dat sloeg Bijl af omdat zijn besluit al vaststond. "Dat is natuurlijk erg jammer, want over dit soort dingen moet je met elkaar kunnen praten. Maar het is zijn keuze."

Bijl blijft burgemeester van Purmerend

Het besluit van de 66-jarige Bijl staat los van zijn burgemeesterschap van Purmerend. Dat ambt blijft hij gewoon bekleden.

Bijl is sinds 2009 burgemeester van de Noord-Hollandse plaats en was daarvoor zeven jaar lang burgemeester van Wijdemeren en een jaar waarnemend burgemeester van Schermer.

Eind november zegde ook Marco Out, burgemeester van Assen, zijn lidmaatschap van de VVD al op. Hij deed dat na 25 jaar lidmaatschap.