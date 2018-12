Voor regeringspartij VVD is het verder uitstellen van de opening van Lelystad Airport geen optie. Als het aan de liberalen ligt, wordt er medio 2020 gevlogen vanaf de Flevopolder, zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra dinsdag in de Tweede Kamer.

"Stilstand kan niet", zei Dijkstra over het uitstellen van de opening van Lelystad Airport. Dat is volgens hem slecht voor de economie en slecht voor de werkgelegenheid. "Het niet opengaan van Lelystad Airport is voor de VVD geen optie."

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) was voorzichtiger. Het is nog steeds het streven om Lelystad in 2020 te openen, maar het wordt wel "steeds ingewikkelder", zei de bewindsbrouw voor aanvang van het debat.

Ook de coalitie is verdeeld over de toekomst van de luchthaven. CDA, D66 en ChristenUnie willen absoluut niet dat het vliegveld nieuwe vluchten gaat uitvoeren, maar uitsluitend vakantievluchten van het overvolle Schiphol overneemt. Dat was in 2008 ook zo afgesproken met omwonenden en belanghebbenden

Zo kan Schiphol zich meer richten op intercontinentale vluchten die bijdragen aan het internationale netwerk van Nederland. Van Nieuwenhuizen wilde luchtvaartmaatschappijen alleen op Lelystad toelaten als zij daarvoor ruimte op Schiphol achterlaten, maar de Europese Commissie keurde een eerste voorstel van de bewindsvrouw niet goed, omdat het indruist tegen de werking van de vrije markt.

'Niet krampachtig vasthouden aan verbod op autonome groei'

De VVD laat die afspraak nu los en is bereid Lelystad wel los van Schiphol te laten groeien. "Ik hou niet krampachtig vast aan een verbod op autonome groei", zei Dijkstra.

SGP'er Chris Stoffer verweet Dijkstra dat de VVD de economie boven de leefbaarheid stelt. Maar voor Dijkstra is verdere groei van Schiphol te belangrijk. "Lelystad Airport komt er niet omdat we het leuk vinden om vanaf de Flevopolder te vliegen. Ik zie het als de zesde baan van Schiphol."

Opening van vliegveld al twee keer uitgesteld

De opening van Lelystad Airport is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor medio 2020. Oppositiepartijen zien liever uitstel tot het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld.

De luchthaven zal tot die tijd tienduizend vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar uitvoeren. Na 2023 kan dat aantal doorgroeien tot 45.000.

Intussen laten bewoners in Gelderland en Overijssel zich steeds meer horen in de discussie. Ze zijn bang dat de komst van het vliegveld veel geluidsoverlast met zich meebrengt. Dat vermoeden werd deels gevoed door verkeerde geluidsberekeningen van het ministerie in het verleden.