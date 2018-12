De Nationale Politie roept de Tweede Kamer op vaart te zetten achter de behandeling van het wetsvoorstel dat de minister van Justitie en Veiligheid in staat stelt criminele motorclubs per direct te verbieden.

De politie bevestigt de oproep die afkomstig is van Pim Miltenburg, binnen de politie belast met de aanpak van motorbendes. "Als politieman zeg ik: schiet op, want de straat vraagt om directe actie", zegt hij tegen de NOS.

De politie wil dat de minister van Justitie en Veiligheid over zo'n verbod kan beslissen en de rechter de ingreep achteraf kan beoordelen. Nu is de aanpak van motorbendes, zoals de inmiddels verboden Satudarah en Bandidos, een langdurige zaak.

Zo moet de rechter eerst toetsen of de verdachte motorclubs handelen in strijd met de openbare orde. "Het nadeel van dit soort procedures is dat we het niet in een korte periode geregeld kunnen krijgen, maar dat het maanden of jaren duurt voordat het rond is", zegt Miltenburg.

Een wetsvoorstel om zulke bendes sneller aan te pakken is vorige maand ingediend door PvdA, CDA, VVD, CU en SGP.

OM probeert clubs te verbieden

Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via de rechter dergelijke motorbendes te verbieden. De club Bandidos werd vorig jaar als eerste motorclub verboden, gevolgd door Satudarah in juni. Het OM werkt nog aan een rechtszaak tegen de Hells Angels.

Een andere motorclub die de laatste maanden geregeld in het nieuws was, is Caloh Wagoh. In november deed de politie veertig invallen bij clubpanden en woningen van clubleden.

Twee kopstukken van deze club zitten momenteel vast op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Jair Wessels in Breukelen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het slachtoffer zou een partij drugs hebben gestolen.