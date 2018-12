Defensie heeft twee onderzoeken ingesteld naar mogelijke misstanden op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), zo heeft staatssecretaris Barbara Visser de Tweede Kamer laten weten.

Binnen een kleine groep zou "kwetsend en beledigend beeldmateriaal" circuleren. Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland. Een tweede onderzoek richt zich op gedragingen "die mogelijk in strijd zijn met een veilige werk- en leefomgeving".

De onderzoeken vinden plaats op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), die beide onderdeel zijn van de NLDA. De cadetten, adelborsten en het personeel zijn donderdag op de hoogte gesteld.

Een derde onderzoek loopt naar een niet nader genoemd defensieonderdeel. Daar zou mogelijk sprake zijn van "ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland".

De staatssecretaris schrijft dat ze niet kan ingaan op de details aangezien de onderzoeken nog lopen.

"Hoewel wij niet vooruit kunnen lopen op de uitkomsten van deze onderzoeken, willen wij onderstrepen dat er bij Defensie geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag", schrijft Visser. "Zeker niet in het opleidingsdomein, waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen."

'Sociale veiligheid binnen Defensie onvoldoende'

De afgelopen jaren kregen vertrouwenspersonen van Defensie vooral meldingen van (seksuele) intimidatie, pesten en kwaadspreken. Vorig jaar ging het om 152 gevallen van de eerste categorie. Verder ging het 104 keer om pesten en 74 keer om kwaadspreken, aldus het jaarverslag integriteit.

De sociale veiligheid binnen Defensie is onvoldoende, concludeerde de commissie-Giebels in het najaar. De verbetering hiervan is een prioriteit voor de bewindslieden. Er komt onder meer een onafhankelijk meldpunt.

Over rechts-extremisme binnen Defensie is de afgelopen jaren weinig naar buiten gekomen. In 2016 waren er binnen de krijgsmacht vijf onderzoeken naar radicalisering van medewerkers. Het ging toen over zowel jihadistisch als extreemlinks gedachtegoed.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!