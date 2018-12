ING-topman Ralph Hamers geeft toe dat de voorgestelde loonsverhoging van eerder dit jaar eigenlijk niet door de beugel kon. "Dat was een grote inschattingsfout", zei Hamers woensdag in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerleden hadden een hoorzitting georganiseerd over de stand van zaken in de financiële sector tien jaar na het begin van de financiële crisis.

Hoewel er meer bankiers, hoogleraren en toezichthouders waren uitgenodigd door de Kamer, waren alle ogen gericht op Hamers vanwege de salarisrel en de miljoenenschikking wegens witwaspraktijken.

De topman stak bij zijn inleidende woorden direct de hand in eigen boezem. "Dit had nooit mogen gebeuren", zei hij over de twee hoofdpijndossiers.

Hamers begrijpt dat er een negatief beeld van de bank is ontstaan. "Maar de afgelopen tien jaar zijn er stappen naar voren gezet. Soms ook stappen terug, het is een langzaam proces."

Hamers benadrukte dat de Raad van Commissarissen over de beloning van de top gaat, zodoende wilde hij niet ingaan of hij in de toekomst een loonsverhoging zou accepteren. "Ik ben tevreden met het salaris wat ik nu heb", aldus de ING-topman.

ING raakte twee keer in opspraak

ING is het afgelopen jaar twee keer flink in opspraak geraakt. De loonsverhoging voor Hamers speelde in maart. De topman zou ruim 3 miljoen euro gaan verdienen, 50 procent meer dan zijn toenmalige salaris. De bank omzeilde bovendien de bonuswetgeving door het salaris deels in aandelen uit te betalen.

Het hogere salaris werd uiteindelijk weer ingetrokken nadat men binnen en buiten de politiek zeer verontwaardigd op het besluit reageerde.

De recordschikking van 775 miljoen euro speelde in september. ING kocht zo strafvervolging af bij het Openbaar Ministerie (OM).

De bank schoot tussen 2010 en 2016 ernstig tekort om witwaspraktijken te voorkomen. Het was het hoogste door het OM opgelegde bedrag aan een Nederlandse onderneming ooit. Overigens behaalde ING in het tweede kwartaal van dit jaar een winst van 1,4 miljard euro.

'ING-topman leeft in een andere wereld'

Markant detail is dat Hamers de loonsverhoging accepteerde terwijl hij op dat moment wist dat het OM de wanpraktijken bij ING onderzocht.

"Hoe kun je het vertrouwen in de financiële sector terugwinnen als je weet dat je fraudeert en toch een miljoenensalarisverhoging accepteert?", wilde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer weten. Volgens Nijboer leeft Hamers in een andere wereld dan hij.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya had Hamers graag voor de rechter gezien omdat hij hoofdverantwoordelijke was tijdens de witwaspraktijken.

Hamers beloofde beterschap. "We moeten voor de toekomst lessen leren", zei hij. Zo is er een zogenoemde 'oranjecode' binnen de bank opgetuigd waarin eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit boven alles moet staan.

Maar de Kamerleden sloegen daar niet op aan en wilden vooral weten hoe het zo fout kon gaan bij de bank. Hamers benadrukte vooral dat er dagelijks met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wordt gewerkt aan verbeterprogramma’s.

Ook miljoenenboete in Verenigde Staten

Het is niet de eerste keer dat ING in de fout ging en daar financieel voor moest bloeden. In 2012 moest de bank 619 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten betalen omdat ING zich tussen 2001 en 2007 niet hield aan de handelssancties voor Cuba en Iran.

Voor toenmalig topman Jan Hommen klonken de overtredingen als "een heel ander ING dan het bedrijf waarvoor we nu allemaal zo hard ons best doen".

Hommen beloofde destijds beterschap. "Sinds het begin van de onderzoeken in 2006 heeft ING Bank voortvarende stappen gezet om de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie te versterken en het besef onder medewerkers van compliancerisico’s te vergroten."