Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat na of Nederland een knooppunt is in de wildwesthandel in allerlei lichaamsdelen. Hij bekijkt of de douaneregels streng genoeg zijn om ongebreidelde in- en doorvoer van bijvoorbeeld hoofden uit de Verenigde Staten tegen te gaan.

De Tweede Kamer vindt dat niet genoeg en wil de minister er nader over spreken.

CDA'er De Jonge komt in actie op aandringen van partijgenoot Hanke Bruins Slot, die spreekt van "agressieve" handel waaraan Amerikaanse bedrijven "grof geld" verdienen.

Het Tweede Kamerlid verwees naar de onthulling door Nieuwsuur en Reuters dat bijvoorbeeld het Amsterdamse AMC honderden hoofden uit de VS aankocht. De leveranciers zouden vaak niet erg fatsoenlijk omgaan met overledenen en nabestaanden.

De minister denkt dat Nederlandse overledenen en nabestaanden met een nieuwe wet die op stapel staat voldoende beschermd zijn tegen zulke praktijken. Om te voorkomen dat Nederland straks kwalijke handel tussen andere landen nog wel mogelijk maakt, wil hij onderzoeken of de douane misschien strenger moet optreden.

