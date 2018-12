De perstoren voor journalisten op het Binnenhof in Den Haag is dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest nadat bij de parlementaire redactie van De Telegraaf een brief met wit poeder was bezorgd. De perstoren is onderdeel van het Tweede Kamergebouw.

Het gaat om een brief zonder afzender, meldt de redactie zelf. De politie laat weten dat na onderzoek is gebleken dat de poederbrief niet schadelijk is.

Rond 12.40 uur werd het de perstoren weer vrijgegeven, ruim een half uur na de melding over de poederbrief.

De krant laat weten dat alle redactieleden het goed maken.