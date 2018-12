Schenders van mensenrechten waar ook ter wereld krijgen mogelijk in de toekomst te maken met individuele sancties vanuit de Europese Unie. De EU gaat op voorstel van Nederland uitwerken hoe zo'n sanctiesysteem eruit moet komen te zien.

Minister Stef Blok pleit op verzoek van de Tweede Kamer al langer voor zo'n wet. Bij overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bleek maandag dat er unanieme steun is om er werk van te maken.

Het idee is om niet een heel land te straffen in geval van mensenrechtenschendingen, maar tegoeden te bevriezen van individuele daders en hun opdrachtgevers en reisverboden op te leggen.

"Een belangrijke stap, zeker op de Internationale Dag van de Mensenrechten, dat we nu op EU-niveau het werk beginnen om zo'n sanctiemechanisme te ontwikkelen", zei Blok.

'Het is van belang dat we een extra instrument hebben'

Blok denkt dat de uitwerking ongeveer een half jaar duurt. "Bij allerlei conflicten is het zo dat er niet een land schuldig is, maar individuen of organisaties."

Als voorbeeld gaf hij mensen of guerrillagroepen die kindsoldaten ronselen of seksueel geweld gebruiken tegen vrouwen en meisjes. "Die kun je nu niet met sancties treffen. Daarom is het van belang dat we een extra instrument hebben."

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Baltische staten kennen al zo'n zogenoemde Magnitsky-wet. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Sergei Magnitsky die in 2009 onder verdachte omstandigheden overleed in een cel in Moskou na ontdekking van belastingfraude.

'Moord op Khashoggi onderstreept behoefte aan sancties'

In het voorstel van Blok wordt niet verwezen naar Rusland en wordt de naam van Magnitsky niet genoemd. Europarlementariërs riepen vorige week op er snel werk van te maken.

Marietje Schaake (D66) is blij dat dit nu gebeurt. "De brute moord op de Saoedische journalist Khashoggi onderstreept nogmaals hoe nijpend de behoefte aan dit soort mensenrechtensancties is", aldus Schaake.

"Het is ondenkbaar dat de daders van zulke grove mensenrechtenschendingen onbestraft blijven of hun jetsetleven in Europa voortzetten."

