Premier Mark Rutte heeft begrip voor de sympathie die Nederlanders voelen voor de actievoerders in Frankrijk, die hun onvrede over onder meer de belastingdruk kenbaar maken door een geel hesje te dragen.

"We hebben allemaal een geel hesje aan", zei de premier vrijdag na afloop van de ministerraad. "We maken ons allemaal zorgen om ontwikkelingen om ons heen."

Rutte zei goed te begrijpen dat een kleine groep Nederlanders het symbool van de gele hesjes uit Frankrijk heeft overgenomen, maar voegde daaraan toe dat iedereen in Nederland zorgen heeft over grote vraagstukken als klimaatverandering en de kosten van de daarbij behorende energietransitie.

Ook snapt hij dat de middenklasse in Nederland eerst nog maar eens moet zien of ze in de portemonnee iets gaat merken van het herstel van de economie.

Hij voegde daaraan toe dat de veranderingen tijd kosten en benadrukte dat "niet alles direct lukt". Hij verwees onder andere naar de politieagenten en onderwijzers die graag meer geld naar hun sector zien gaan. Volgens Rutte zet het kabinet stappen in die richting, maar moet rekening worden gehouden met de uitgaven die gedaan kunnen worden.

De premier hoopt grote onrust zoals in Frankrijk te voorkomen door "in dialoog" met de samenleving te blijven. Rellen, vernielingen en zelfs slachtoffers - zoals in Frankrijk - verwacht Rutte niet in Nederland.

Ministerie waarschuwt voor demonstraties en wegblokkades

Voor zaterdag staan in Frankrijk nieuwe demonstratie van de 'Gele Hesjes' gepland. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor demonstraties en wegblokkades waarbij geweld kan worden gebruikt. Toeristen moeten alert zijn en plekken waar demonstraties plaatsvinden ontlopen, staat in het reisadvies.

De demonstraties van de 'Gele Hesjes' liepen vorig weekend uit de hand. De protesten begonnen als een actie tegen de belastingverhoging op brandstof, maar zijn ontaard in een geluid tegen de regering van de Franse president Emmanuel Macron. Zaterdag vielen er in Parijs 144 gewonden en werden meer dan 400 mensen gearresteerd.

Macron wilde de belastingen per 2019 verhogen om een duurzamer beleid te voeren. De Franse regering heeft woensdag aangekondigd de geplande belastingen met een jaar uit te stellen, om zo tegemoet te komen aan de 'Gele Hesjes'.

Ondanks de tegemoetkoming van de regering, zullen de demonstranten zaterdag voor het vierde weekend op rij protesteren. Premier `Édouard Philippe heeft gezegd dat de regering 89.000 veiligheidshandhavers gaat mobiliseren in het hele land. In Parijs zullen zo'n achtduizend handhavers ingezet worden om rellen te voorkomen.