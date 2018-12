Met het vertrek van drie morrende bestuursleden is de rust bij 50PLUS nog niet weergekeerd. Ook tijdens de tweede ledenvergadering in drie dagen gingen de verwijten over en weer. Maar het lukte dissidenten in de ouderenpartij niet de overgebleven bestuurders weg te sturen.

Verscheidene moties tegen het partijbestuur onder leiding van voorzitter Geert Dales haalden het niet. Veel van de kritiek kwam uit de koker van de drie bestuursleden die donderdagavond, tijdens een extra ledenvergadering waarbij hun ontslag op de agenda stond, uiteindelijk de eer aan zichzelf hielden.

Aan Dales nu de taak om de partij definitief in rustiger vaarwater te brengen. Hij heeft het mandaat van de leden om bijvoorbeeld de manier waarop de partij banen verdeelt, te stroomlijnen en professionaliseren.

De leden van 50PLUS kozen verder Tweede Kamerlid Martin van Rooijen tot lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer van volgend jaar. Hij moet Jan Nagel opvolgen, die nu nog aanvoerder van de ouderenpartij is in de senaat.

Toine Manders weer lijsttrekker bij Europese verkiezingen

Toine Manders is opnieuw lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, die eveneens volgend jaar worden gehouden. Manders was eerder al Europarlementariër namens de VVD, maar greep in 2014 namens 50PLUS net naast een zetel.

Dales liet eerder al weten dat er veel mis is met de structuur en cultuur binnen de partij. Bestuursleden moeten volgens hem op een andere manier worden geworven en aangetrokken. Daarmee moet worden voorkomen dat er opnieuw ruziemakers in de partijtop komen.

Dales uitgemaakt voor Stalin en rat

Dales zei tijdens de ledenvergadering van donderdag dat hij ook een einde wil maken aan "scheldmails, slinkse streken en gestook". Hij las e-mails voor waarin hij werd uitgemaakt voor Stalin, Taliban en rat. "Daar zakt mijn broek van af", aldus Dales.

Politiek leider Henk Krol erkende na afloop van de vergadering van zaterdag dat de voortdurende ruzies de partij leden kosten. Maar het is volgens hem "een klein groepje" dat daadwerkelijk opstapt. Daar staat tegenover dat zich ook nieuwe leden melden, aldus de 50PLUS-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Krol heeft vertrouwen in Dales

Krol heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat Dales erin slaagt de partij in rustiger vaarwater te brengen. Hij hoopt dat de discussies bij toekomstige partijbijeenkomsten over de inhoud gaan. "Als het maar op een nette manier gebeurt." Krol riep de leden op vaker samen koffie te drinken of een biertje, in plaats van anoniem hatelijke e-mails te sturen.

"Wat mij betreft doen we het volgende week nog een keer", grapte Dales na afloop van de bijeenkomst. Maar ook hij wil dan wel graag dat politieke onderwerpen aan de orde komen. "Gekrakeel vind ik niet leuk. Daar zitten onze kiezers, onze achterban, niet op de wachten."